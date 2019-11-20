إخلاء سبيل 3 متهمين فى واقعة «فيديو التنمر» بعد تنازل الطالب السودانى عن المحضر

أمرت نيابة حدائق القبة، برئاسة المستشار أحمد البردينى وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات غرب، إخلاء سبيل 3 أشخاص فى واقعة فيديو التنمر الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى والاعتداء على طالب سودانى والاستهزاء به، بكفالة 2000 جنيه لكل منهم بعد تنازل والد الطالب السودانى عن المحضر.

وقال والد الطالب السودانى أمام النيابة العامة إنه يقدر تماما لسن المتهمين، وحرصا على مستقبلهم قرر التنازل عن المحضر.

وكانت النيابة أمرت، أمس، بحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة تحريات أجهزة الأمن.

وألقت قوات الأمن، أول أمس الاثنين، القبض على 3 مراهقين، وذلك بعد فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، يظهر تنمرهم وسخريتهم من طالب من جنوب السودان يدرس في القاهرة.

وواجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو؛ حيث كشفت التحريات أن المتهمين أبطال واقعة التنمر استوقفوا شابًا إفريقيًا، أثناء سيره بمنطقة حدائق القبة، وعمدوا إلى الاستهزاء به، بعدما طلبوا منه التصوير معه بنوع من السخرية منه.