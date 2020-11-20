تطرح قناة "دي إم سي" الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، غدا السبت، بعنوان "من أول السطر"، للفنانة التونسية درة، والحكاية هي من إخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، ومن تأليف يسري الفخراني، وتعرض من السبت للأربعاء في تمام الثامنة مساء.

«من اول السطر»، هى الحكاية الثامنة من مسلسل «إلا أنا»، بعد عرض 7 حكايات هى «بنات موسى» بطولة وفاء عامر، و«سنين وعدت» بطولة أروى جودة، و«أمل حياتى» بطولة حنان مطاوع، و«أمر شخصى» بطولة شيرى عادل، و«ضى القمر» بطولة كندة علوش، و«لازم أعيش» بطولة جميلة عوض، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور، الذي تبدء عرضها الليلة، وتخطط الشركة المنتجة لضم 8 حكايات كجزء اول من المسلسل، والتخطيط لجزء ثاني سيتضمن 8 حكايات اخرى.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" هو آخر أعمال الفنانة درة التلفزيونية، وشارك معها في بطولة العمل الفنان خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.