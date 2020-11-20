 إيطاليا تسجل نحو 700 وفاة و37 ألف إصابة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الجمعة 20 نوفمبر 2020 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا تسجل نحو 700 وفاة و37 ألف إصابة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

روما - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 6:57 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 6:57 م

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، نحو 700 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا عن إحصاءات اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة - عن 699 وفاة و37242 إصابة خلال اليوم الأخير، مقابل 653 وفاة و36176 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي إصابات الفيروس مليونا و345767 حالة، منها 48569 وفاة و777176 حالة نشطة و520022 حالة شفاء.

وكانت إيطاليا من الدول الأكثر تضررا على مستوى العالم جراء الموجة الأولى من الجائحة، واستأنف الوباء تفشيه مع بداية فصل الشتاء بوتائر قياسية غير مسبوقة في البلاد، ما دفع السلطات إلى إعادة تشديد الإجراءات الصارمة الرامية إلى كبح جماح العدوى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك