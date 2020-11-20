«نفس النهاية» لتامر حسني تحقق مليون ونصف مشاهدة في 15 ساعة

حققت أغنية "نفس النهاية" للمطرب تامر حسني، مليون ونصف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها منذ 15 ساعة فقط، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه.. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا وماسابش اي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه.. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه.. دي نهاية الجدعنه و حاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس».

وكان تامر حسني، قد كشف عن أنه يتبع طريقة غير تقليدية في طرح ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، من خلال غناء بعض المقاطع من أغاني الألبوم، أثناء تواجده في بعض المناسبات أو الحفلات.

ويتعاون تامر حسني في ألبوم «خليك فولاذي»، مع عديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

وطرح الفنان تامر حسني، من «خليك فولاذي»، 8 أغاني حتى الآن، وهم «اختراع»، والتي يتعاون فيها مع المطرب محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني، و«مبطلناش إحساس» من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، و«فجأه افترقنا»، من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، و«بألف سلامة»، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، «قولني كلام»، من كلماته، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، و«كرهتني في الحب» من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، و«في جمال كده»، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، «نفس النهاية»، من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس.

يذكر أن أخر ألبومات تامر حسني، كان ألبوم «عيش بشوقك» الذي ضم 13 أغنية هم، (ناسيني ليه، 100 وش، كفاياك أعذار، حلم سنين، وأخيرا، لولاك حبيبي، قابلتيني، وأنت معايا، حكايات الحب، تمن اختيار، ورد صناعي، ولا يوم من أيامه، عيش بشوقك).