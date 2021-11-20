ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في منشأة القناطر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص، مطلوب لتنفيذ حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال تواجده بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

وتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد أحد الأشخاص مطلوب جنائياً هارب من تنفيذ حكم بالاعدام في قضية قتل عمد داخل أحد المنازل بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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