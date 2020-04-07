إصابة 4 أشخاص وتهشم واجهات 3 محال إثر نشوب حريق بإحدى الشقق في الشرقية

أصيب أربعة أشخاص، مساء اليوم الجمعة، فيما تهشمت واجهات ثلاثة محال، إثر نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الشرقية.

وكان مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز، فتم على الفور الانتقال لمحل البلاغ والدفع بقوات الحماية المدنية؛ حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأول بعقار مكون من أرضي وطابقين علويين، ملك عامل مقهى مقيم بذات العقار؛ حيث قام المذكور بفتح 4 اسطوانات بوتاجاز بالصالة وغرفة النوم، وإشعال النيران بها، محاولاً الانتحار؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، نظراً لخلافاته مع زوجته وتركها وأنجاله المنزل، مما أدى إلى نشوب الحريق وانهيار حائط غرفة النوم المطلة على الشارع على واجهة 3 محال تجارية أسفل العقار.

وأسفر ذلك عن إصابة مالك الشقة المشار إليها، وشقيقه، وأحد الأشخاص "تصادف مروره أسفل العقار"، وعامل بأحد المحال، وتم نقلهم جميعاً لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى احتراق محتويات الشقة، وكسر الأبواب الزجاجية والفاترينات للمحلات المشار إليها.

وبسؤال المصابين ومالكي المحال، أيدوا ما جاء بالفحص، مضيفين بسابقة قيام مالك الشقة بإشعال النيران بها وقيامهم بمنعه، وبسؤال مالك الشقة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.