زلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية طوقات شمالي تركيا

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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ولاية طوقات، شمالي تركيا، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان أن الزلزال وقع ظهر اليوم في منطقة "نيكسار".

وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 12.37 كيلومترا، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

كان زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضرب أمس الجمعة، ولاية أرضروم شرقي تركيا أيضا.

وتتعرض تركيا لزلازل نظرا لوقوعها على خطوط صدع زلزالية رئيسية.

وسبق أن ضربت زلازل مدمرة البلاد، وكان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص، وإصابة نحو 45 ألفا.