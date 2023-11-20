خسائر محدودة للبورصة اليوم

تراجعت البورصة المصرية اليوم الإثنين، محققة خسائر محدودة، في سيناريو متكرر لعمليات جني أرباح بعد كل قمة تاريخية جديدة تحققها البورصة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.6%، ووصل إلى مستوى 24760 نقطة.

وحققت البورصة أمس الأحد قفزة جديدة أوصلتها إلى قمة تاريخية جديدة، بعدما واصلت تجاوز توقعات المحللين، والزيادة الألفية في عدد محدود من الجلسات، وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2.13%، ووصل إلى مستوى 24899.6 نقطة.

وتوقع محللون أن يواصل المؤشر الرئيسي الصعود إلى ليسجل 25 ألف نقطة، طالما استقر أعلى مستوى 24500 نقطة، ثم التحرك إلى مستوى 26 ألف نقطة.