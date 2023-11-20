 خسائر محدودة للبورصة اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 20 نوفمبر 2023 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

خسائر محدودة للبورصة اليوم


نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:21 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:21 م

تراجعت البورصة المصرية اليوم الإثنين، محققة خسائر محدودة، في سيناريو متكرر لعمليات جني أرباح بعد كل قمة تاريخية جديدة تحققها البورصة.
وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.6%، ووصل إلى مستوى 24760 نقطة.
وحققت البورصة أمس الأحد قفزة جديدة أوصلتها إلى قمة تاريخية جديدة، بعدما واصلت تجاوز توقعات المحللين، والزيادة الألفية في عدد محدود من الجلسات، وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2.13%، ووصل إلى مستوى 24899.6 نقطة.
وتوقع محللون أن يواصل المؤشر الرئيسي الصعود إلى ليسجل 25 ألف نقطة، طالما استقر أعلى مستوى 24500 نقطة، ثم التحرك إلى مستوى 26 ألف نقطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك