اليابان تدين استيلاء الحوثيين على سفينة تديرها شركة يابانية

أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لاستيلاء المتمردين الحوثيين اليمنيين على حاملة المركبات "جالاكسي ليدر" التي تديرها شركة "نيبون يوسن كيه كيه" اليابانية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي، "إننا ندين بشدة" احتجاز السفينة، مضيفا أن الحكومة اليابانية تعمل مع الدول المعنية، ومنها إسرائيل، لحث الجماعة المسلحة الموالية لإيران على إطلاق سراح السفينة وأفراد طاقمها قريبا"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف ماتسونو: "سنرد حسب الحاجة بالتعاون مع الدول المعنية، بناء على تطورات الأوضاع".

وقال ماتسونو إنه لا يوجد يابانيون على متن سفينة الشحن.

وشكلت شركة "نيبون يوسن" اليوم الاثنين فريق عمل للتعامل مع الحادث، وكثفت الشركة جهود جمع المعلومات، بما في ذلك سلامة أفراد الطاقم المكون من 25 فردا على متن حاملة السيارات "جالاكسي ليدر"، المملوكة لشركة بريطانية.

وقال مسئول العلاقات العامة في شركة "نيبون يوسن" إن الشركة المالكة أبلغته ليل الأحد، أنه تم الاستيلاء على "جالاكسي ليدر" خلال توجهها إلى الهند.