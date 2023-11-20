جيش الاحتلال يزعم: عثرنا على وسائل قتالية ومسيرات وفتحة نفق في أحد مساجد غزة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، بالعثور على وسائل قتالية واستخباراتية قرب مدارس ومستشفيات في غزة.



وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، ادعى أن حركة حماس تستخدم السكان كدروع بشرية في غزة.



وقال هاجاري - زاعما - إن عناصر الكتيبة 138 عثروا على وسائل قتالية ومسيرات داخل أحد المساجد في منطقة الزيتون، مدعيا العثور على فتحة نفق داخل المسجد.



وواصل إدعاءاته قائلا إنّ فتحة النفق قادتهم إلى ورشة لتصنيع الصواريخ، واصفا حماس بأنها تستخدم الإسلام لما سماه «غطاء للإرهاب»، على حد تعبيره.



وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية تابعة لحركة حماس لكشف الطريقة التي تعمل بها أمام العالم أجمع.



وقال إن سلاح الجو ينفذ ضربات لما قال إنها منع المخاطر على القوات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.