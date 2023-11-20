الرئيس الألماني يزور إسرائيل وسلطنة عمان وقطر الأسبوع المقبل

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إجراء جولة تشمل إسرائيل وسلطنة عمان وقطر الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للقصر الرئاسي في برلين اليوم الاثنين، أن شتاينماير سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل في زيارة رسمية، حيث سيجري هناك محادثات سياسية مع نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوج.

وأضاف البيان أن برنامج زيارة شتاينماير لإسرائيل التي تستمر يومي الأحد والاثنين يتضمن أيضا عقد لقاءات في جنوب إسرائيل والقدس الشرقية، ولفت البيان إلى أن شتاينماير سيتوجه بعد ذلك إلى سلطنة عمان ثم إلى قطر. وترافق الرئيس الألماني في جولته زوجته إيلكه بودنبندر.

يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس الألماني كانوا قد زاروا إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على الأراضي المحتلة.

وكان الرئيس الألماني أدان بشدة هجوم حماس على إسرائيل، مؤكدا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.