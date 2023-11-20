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رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

محمد راشد
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 9:48 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 9:48 م

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.


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