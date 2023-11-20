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تقرير: مبعوث أمريكي يصل إسرائيل لإجراء محادثات لمنع نشوب حرب مع لبنان

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 6:32 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 6:32 م

قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسئولين اثنين من إسرائيل والولايات المتحدة اليوم الاثنين إن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين وصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين لبحث سبل منع اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان.

وذكر أكسيوس أن هوكستين وصل إلى إسرائيل بعد يوم من تصاعد المناوشات بين جماعة حزب الله اللبنانية والجيش الإسرائيلي على الحدود، حيث تقصف الجماعة مواقع إسرائيلية وتشن إسرائيل ضربات جوية وقصفا مدفعيا.

وأضاف نقلا عن مسئول إسرائيلي أن من المتوقع أن يلتقي هوكستين مع وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي.

كان الموقع الإخباري قد نقل عن مصادر إسرائيلية وأميركية الأسبوع الماضي قولها إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حذر نظيره الإسرائيلي غالانت من العمليات العسكرية في لبنان، مشيرا إلى أن أوستن طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة مع حزب الله.

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