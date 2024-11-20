الأمم المتحدة توافق على أول لقاح ضد إمبوكس للأطفال في محاولة للسيطرة على تفشيه بالكونغو

جوافقت منظمة الصحة العالمية على أول لقاح ضد إمبوكس للأطفال، في قرار يأمل الخبراء في أن يساعد في جعل التطعيمات أكثر شيوعا في إحدى أكثر المجتمعات السكانية تضررا خلال حالات التفشي الحالية للمرض في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا.

وقالت الوكالة الأممية في بيان في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء إنها وافقت على لقاح إمبوكس الذي أنتجته شركة "كيه إم بيولوجيكس" اليابانية ليتم إعطاؤه للأطفال فوق عام في جرعة واحدة.

وذكرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" أو (أنقذوا الأطفال) الخيرية أن الحالات بين الأطفال الأقل من 18 عاما ارتفعت بنسبة 130 % في الكونغو، مشيرة إلى أن هناك ما يربو على 25 ألف حالة مشتبه بها.

وذكرت المنظمة الخيرية أن الأطفال أكثر عرضة للوفاة بسبب المتحور الجديد من إمبوكس بأربع مرات مقارنة بالبالغين. وتم رصد الفيروس لأول مرة شرقي الكونغو في وقت سابق من العام الجاري. ويسبب إمبوكس أعراضا منها الحمى والطفح الجلدي والآفات الجلدية والإجهاد.