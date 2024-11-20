تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عامل متهم بقتل صاحب مغسلة سيارات، بسبب خلافات على خطوبة فتاة في منطقة البراجيل.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم، للمتهم "حسام.ص"، 23 سنة، عاطل، أنه في يوم 2 مارس 2024 قتل المجني عليه "سيد.ب"، عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك إثر خلاف سابق بينهما، وعقد العزم وبيت النية على الخلاص منه.

وتابعت التحقيقات أن المتهم ما إن ظفر بالمجني عليه باغته بالضرب والخنق وحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه، ورطم رأسه بقوة بحجر حتى ضعفت قواه، وليتيقن من وفاته وضع ذلك الحجز على صدره قاصدا قتله محدثاً إصاباته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سرق منقولات ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليه، وأتلف عمدا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه بأن هشمه بقدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم أحرز أداتين "قطعة قماشية وحجر"- بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.