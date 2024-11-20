الأرجنتين تفوز على بيرو في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب الأرجنتين في الفوز 1-0 على بيرو في ستاد لا بومبونيرا في بوينوس أيرس، ضمن الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، لينهي العام وهو في صدارة الجدول.

وعاد التانجو للرقص بعد أن كان قد سقط في الجولة الماضية في فخ الهزيمة أمام باراجواي (2-1)، وليحقق ثاني انتصاراته في آخر 5 جولات.

وبهذا الانتصار وصل منتخب الأرجنتين للنقطة رقم 25 لينفرد بصدارة الجدول، متفوقا بـ5 نقاط عن أٌقرب ملاحقيه، أوروجواي وبـ6 نقاط عن كل من الإكوادور وكولومبيا، وبـ7 عن البرازيل صاحبة المركز الخامس.

بينما أنهت بيرو هذا التوقف الدولي بتعادل سلبي أمام تشيلي قبل الخسارة أمام الأرجنتين، لتحتل المركز العاشر الأخير بـ7 نقاط.

وكادت الأرجنتين تتقدم في الشوط الأول (ق22) لكن تسديدة جوليان ألفاريز اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى بيرو.

وفي الشوط الثاني نجح التانجو في تسجيل هدف الفوز من تمريرة رائعة للنجم ليونيل ميسي إلى لاوتارو مارتينيز قابلها بيسراه على الطائر داخل المنطقة ليوجه الكرة إلى داخل الشباك البيروانية (ق55).

وستستعد الأرجنتين لصدام أمام أوروجواي في مارس 2025 في مونتفيديو، في مواجهة بين صاحبي المركز الأول والثاني بالتصفيات، وبعدها ستستقبل البرازيل في بوينوس آيرس.