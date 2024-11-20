السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بالفيوم أجبر شخصا على تصويره في وضع مخل

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد، ومحمد الحلواني، ومحمد أسامة، ووكيل نيابة حاتم مجدي، وأمانة سر محمد عبدالبصير، بمعاقبة 7متهمين، وهم "هشام.خ"، محبوس، و"محمد.ع"، محبوس، و"فرح.م"، محبوس، و"صبحة.م"، هاربة، و"تامر.ي"، هارب، و"هاني.م"، هارب، و"عزيزة.م"، محبوسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لإجبار المجني عليه على التصوير مع زميلتهم الأولى وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح، كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة بـ3 ملايين جنيه، كما استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديده بنشر صور فاضحة له مع سيدة، عضو التشكيل التي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.



وكشفت التحريات أن كل من "هشام.خ"، و"محمد.ع"، و"فرج.م"، و"صبحة.م"، و"تامر.ي"، و"هاني.م"، و"عزيزة.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه على التصوير مع زميلتهم الأولى وتصويره عاريًا تحت التهديد، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بـ3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول و2000 جنيه.

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين وفر 3 منهم هاربين.

وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة أقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم إحالتهم للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.