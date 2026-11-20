- عبد الحي يشيد بتنظيم المؤتمر الثامن لمؤسسة الأم والجنين ويثمن دوره في تبادل الخبرات العلمية

أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن إعداد طبيب كفء في العالم كله يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها ضمان التحاق الطلاب المتفوقين بكليات الطب، مشددا على تصدي النقابة لقبول طلاب بمجموع 50% ببعض كليات الطب التابعة لجامعات دولية، ورفض التوسع في قبول الطلاب الوافدين على حساب فرص الطلاب المصريين المتفوقين في الالتحاق بالكليات.

وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأم والجنين وحديثي الولادة، أوضح عبد الحي أن المحور الثاني يتمثل في ضمان قدرة كليات الطب على توفير تعليم وتدريب إكلينيكي جيد للطلاب، وهو ما يتطلب توافر مستشفيات جامعية مؤهلة للتدريب.

وأكد موقف النقابة الرافض لقبول طلاب جدد بالكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية وذلك أيضا إلتزاما بالقرار الجمهوري الخاص بإنشائها.

وأشار إلى أن المحور الثالث يرتبط بمرحلة ما بعد التخرج، من خلال إتاحة تدريب حقيقي لأطباء الامتياز وفرص كافية وعادلة لجميع الأطباء للحصول على التدريب المتخصص والدراسات العليا، وحركة نيابات عادلة، بما يضمن بناء مسار مهني وعلمي واضح للأطباء، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية.

وأعرب نقيب الأطباء عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مشيدا بما يتضمنه من ورش عمل ومناقشات علمية وتبادل للخبرات، بما يحقق الاستفادة للأطباء، خاصة شباب الأطباء، ويسهم في تطوير الممارسة الطبية.

ووجه نقيب الأطباء الشكر إلى أ.د. غادة منصور، رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر، وأعضاء اللجنة المنظمة واللجنة العلمية، وجميع المشاركين والحضور، مثمنا جهودهم في تنظيم المؤتمر وإتاحة مساحة للتواصل العلمي وتبادل الخبرات بين الأطباء.

ومن جانبها، أعربت مؤسسة الأم والجنين وحديثي الولادة عن تقديرها لمشاركة نقيب الأطباء في المؤتمر، موجهة الشكر له على تلبية الدعوة، مثمنة جهود نقابة الأطباء في دعم المهنة والدفاع عن حقوق الأطباء.