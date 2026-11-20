قرص إسبرين لعلاج الألم.. أو السهل الممتنع الذى درجنا على استعماله لعلاج الصداع يقف حتى الآن على رأس قائمة الأدوية العبقرية التى طال أن استعمالها فأثبتت جدارة رغم ضآلة سعرها.

تعرف الإنسان على المادة الفعالة فى الإسبرين (السالسيليت) منذ أمد طويل حين لجأ بشجرة الصفصاف فاستخدم قطرات من لحائها لعلاج الالتهابات والآلام وظل يستخدمه إلى أن حوله العلم لذلك القرص الأبيض السحرى الذى تعدى استخدامه من مضاد للألم والالتهاب إلى علاج أمراض شرايين القلب والمخ والوقاية منها.

يكمن سر الإسبرين فى قدرته على مقاومة التصاق الصفائح الدموية بعضها ببعض مما يمنع تكون الجلطة سواء فى شرايين القلب أو المخ. لذا يتضح كلية أطباء القب الأمريكية من هم عرضة للإصابة بأى الخطرين أن يحتفظوا بالإسبرين فى متناول اليد إذ يعد وسيلة إسعاف أولية لحين الانتقال إلى المستشفى.

يستخدم الإسبرين الآن فيما يوصف بالوقاية الأولية إذ يطلب الطبيب من كل من اجتمعت لديه دلائل قد يشير إلى احتمال إصابة مستقبلية بجلطة القلب أو المخ: مثل وجود مرض السكر أو ارتفاع فى ضغط الدم أو السمنة أو كونة مدخنًا ولا يمارس أى نوع من أنواع الرياضة.

فى تلك الحال ينصح الطبيب وفقًا لتقييمه للحالة وعوامل الخطر الموجودة وارتباطها بالحالة العامة لمريضة بجرعة من الإسبرين يومية تتراوح بين ٧٥ و٣٢٥ مجم والمعروف أن الإسبرين يتوافر فى جرعات مختلفة أصغرها ٥٧ إلى ٨١ مجم، وهو ما يوصف بإسبرين الأطفال (أو بيبى إسبرين) لضعف قوته وليس كما يتخيل البعض أنه خاص بالأطفال وحدهم. أكبر جرعاته تتفاوت بين ١٠٠، ٣٠٠، ٣٢٠ ملجم، ومنها ما هو مغلف ليقى المعدة من تأثيره المباشر.

قد يبدو الأمر هينًا.. وقد يكون.. لكن هناك بعض المحاذير التى يجب أن يعلمها الإنسان حتى لا يقى نفسه من الداء.. بدواء قد يضر.

- قبل أن تتعاطى الإسبرين بصفة مستمرة للوقاية يجب أن تناقش مع طبيبك ضرورة أن تتعاطاه وعوامل الخطر التى قد تجعلك هدفًا لأمراض شرايين القلب أو المخ وكيفية تغيير أسلوب حياتك للأفضل.

‫-‬ يجب أن تستعرض مع طبيبك تاريخك المرضى الشخصى والعائلى. أن تعدد له الأدوية التى تتناولها بصفة دائمة أو مؤقتة حتى الفيتامينات فمن المعروف مثلًا أن فيتامين هـ، له ذات التأثير الذى يزيد من سيولة الدم وإن كان بصورة أقل إلا أن هذا يجعل الفعل مضاعفًا فينشأ عنه نزيف.

‫-‬ إذا ما تقرر لك إجراء جراحة ما أى كانت.. يجب إيقاف الإسبرين تمامًا قبل موعدها بأسبوع على الأقل حتى لا تتعرض لأى من أخطار سيولة الدم الزائدة.

‫-‬ يجب تفادى الإسبرين فى العديد من الأمراض.

‫-‬ أمراض الكبد والكلى.

‫-‬ أمراض الجهاز الهضمى وقرحة المعدة.

‫-‬ أى مشكلات خاصة بنزيف الدم.

‫-‬ الحساسية للإسبرين.

‫-‬ تعاطى المواد الكحولية.

تظل جرعة الإسبرين اليومية وسيلة فعّالة للوقاية من أمراض شرايين القلب والمخ لكن علاج السكر وثبات الضغط والوزن ونسبة الكولستيرول والدهون عند قياسات صحية والتوقف عن التدخين وممارسة الرياضة لنصف ساعة ثلاث أو أربع مرات أسبوعيًا تعد القائمة الأولى على لائحة الصحة وراحة البال.