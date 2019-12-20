اتحاد الكرة: لا يوجد استبدال

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية لم يفتح ملف تعديل لائحة الاستبدال في قوائم فرق الدوري المصري للاعبين المصابين والهاربين، مشيرا إلى أن الأمر لم يعرض من البداية للحديث عنه.

وقال فضل، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس": "لا نفكر مطلقا في دراسة رفع أسماء المصابين من قوائم الأندية، ومسألة الاستبدال لم تطرح حتى الآن وأي قرار نتخذه يكون بالاتفاق بين اللجنة وهذا ما اعتدنا عليه منذ أن تولينا المسئولية".

وتابع: "الأسبوع المقبل ستشهد جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لترتيب معسكر الفريق، وأخرى مع حسام البدري".

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة مع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة من أجل وضع خطة بناء شاملة لتطوير الكرة المصرية لتفيد من سيتولى المسؤولية بعد الانتخابات التي تجرى في شهر أغسطس المقبل.

وتابع: "يتم بالفعل تعديل اللائحة الخاصة باتحاد الكرة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، أرسلنا طلبات لأعضاء الجمعية العمومية لعرض الأفكار والاقتراحات، فتلقينا الرد من ناديين فقط".

واستكمل: "اللائحة الجديدة هدفها مصلحة الكرة المصرية، ولن تكون تفصيل لأحد كما أن أعضاء اللجنة المؤقتة بالكامل لن يترشحوا لانتخابات اتحاد الكرة".

واعترف فضل بتخفيض أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، مؤكدًا: "العمل الإعلامي مع شغل منصب باتحاد الكرة يعد تضارب مصالح يجب ألا يتكرر في المستقبل".