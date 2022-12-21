مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي على خلفية استشهاد المناضل ناصر أبو حميد

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، في سجون الاحتلال في وقت سابق اليوم، واتهام السلطة والفصائل الفلسطينية للاحتلال بإهماله طبيًا وقتله بالبطيء.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عددا من المواطنين أصيب بالاختناق في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله.. وأطلق جنود الاحتلال، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب شبان غاضبين وصلوا إلى المكان احتجاجا على استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.

واحتجزت قوات الاحتلال طاقما صحفيا لبعض الوقت، وعرقلت عمله، ودققت في بطاقات هويات أفراده وفتشت سياراتهم.

وفي مدينة الخليل الجنوبية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي وبالاختناق، خلال قمع الاحتلال لمسيرات في مناطق متفرقة خرجت استنكارا لجريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وقالت مصادر أمنية، إن المواجهات متواصلة في مخيم العروب شمال الخليل، وإن قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها على مدخل المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالأرجل، كما أصيب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات على مدخل بلدة "بيت أمر" مع قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق والإغماء.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وفي محافظة "بيت لحم" أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية حوسان، احتجاجا على استشهاد الأسير المناضل ناصر أبو حميد.

وفرق جنود الاحتلال احتجاجا للفلسطينيين في منطقة "بيتونيا" غرب محافظة رام الله، ضد استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.