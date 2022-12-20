فوز +90 للأهلي على فاركو في الدوري

خطف الأهلي فوزا قاتلا على فاركو 2-1 فى المباراة التى جمعت بنهما مساء اليوم فى ستاد برج العرب ضمن الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

تقدم الأهلي في الدقيقة 30 بهدف أحمد عبد القادر من تمريرة علي معلول السحرية وتعادل أحمد شريف للمنافس في الدقيقة 36، ثم خطف البديل محمد شريف هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 90+6

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية، وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط في كل أرجاء الملعب لمحاصرة منافسه في نصف ملعبه، مع شن الغارات الهجومية المؤثرة، ومع الدقيقة الثانية اصطدم محمد هاني بلاعب فاركو أحمد البحراوي الذي سقط لتلقي العلاج.

اعتمد فريق فاركو على دفاع المنطقة مرتدًّا بكامل صفوفه إلى نصف ملعبه، مما منع الأهلي من التواجد في المناطق الهجومية المؤثرة، ليقتصر اللعب على التمريرات وسط الملعب مع محاولة خلق الثغرات التي لم يستطع الأهلي فك شفرتها حتى الدقيقة 15 من عمر المباراة.

في الدقيقة 17 كاد علي معلول يصنع الهدف الأول من تمريرة عرضية إلى برونو سافيو داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع فاركو تمكن من تشتيت الكرة قبل أن تصل لرأس مهاجم الأهلي.

أولى فرص الأهلي لهز الشباك شهدتها الدقيقة 20 عندما مرر محمد مجدي أفشة الكرة إلى برونو سافيو داخل منطقة الجزاء، لكنه كان في وضعية تسلل كما تمكن دفاع فاركو من التدخل قبل أن يسدد مهاجم الأهلي الكرة.

في الدقيقة 24 تسلم محمد مجدي أفشة تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر وتقدم بالكرة وسدد قوية، لكن الكرة أخطأت الطريق إلى الشباك ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد سعيد «شيكا».

عبد الله بكري أنقذ فاركو من أول أهداف المباراة عندما تصدى لتسديدة أحمد عبد القادر قبل أن تتجاوز خط المرمى، بعدما سقط الحارس شيكا في كرة مشتركة مع كريم فؤاد.

في الدقيقة 30 ومن تمريرة سحرية طويلة حملت توقيع علي معلول إلى أحمد عبد القادر فتقدم بسرعته إلى داخل منطقة الجزاء وسدد ببطن القدم على يسار حارس فاركو مسجلًا الهدف الأول للأهلي.

مع الدقيقة 36 تمكن أحمد شريف من معادلة النتيجة مسجلًا الهدف الأول لفاركو، عندما تسلم تمريرة شكري نجيب وتقدم وسدد على يسار محمد الشناوي.

في الدقيقة 45 تسلم كريم فؤاد الكرة وسدد لترتد من العارضة ويكملها برونو سافيو برأسه في المرمى لكن حكم الفيديو تدخل مؤكدًا تسلل كريم فؤاد.

مرت الدقائق الأخيرة دون خطورة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.