 مؤتمر بغداد.. العاهل الأردني: دعم جهود العراق في مسيرة التنمية وتحقيق الأمن - بوابة الشروق
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مؤتمر بغداد.. العاهل الأردني: دعم جهود العراق في مسيرة التنمية وتحقيق الأمن

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 2:19 م

قال العاهل الأردني الملك عبد الثاني، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فرصة للبناء على مخرجات المؤتمر الأول الذي عقد العام الماضي.

وأضاف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يعيد التأكيد لدعم جهود العراق في مسيرة التنمية والازدهار وتحقيق الأمن.

وأشار إلى الدور المحوري للعراق في المنطقة، مؤكدا أن المنطقة تواجه أزمات أمنية وسياسية بالإضافة إلى تحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي وضرورة تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد.

ولفت إلى أن المنطقة بحاجة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.

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