استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وسوريا بعد توقف 10 سنوات

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أعلنت وزارة النقل السورية، عودة حركة الطيران بين سوريا والجزائر بعد توقف لأكثر من عشر سنوات.

وقالت وزارة النقل السورية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "استئناف الرحلات الجوية من الجزائر والرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية تصل غدا الخميس إلى مطار اللاذقية الدولي".

وثمنت وزارة النقل السورية هذه الخطوة، متطلعة إلى تقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لتخديم هذه الرحلات وتوفير كل ما يسهم فى استمرارية التشغيل بل والسعى لزيادته مستقبلا.

وتوقفت الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا بعد التصعيد العسكري في محيط العاصمة دمشق وصعوبة هبوط الطائرات في مطار دمشق الدولي وتوقف مطار حلب الدولي رغم استمرار للعلاقات الدبلوماسية بين سوريا والجزائر.

وبسبب الحرب توقفت أغلب شركات الطيران عن التوجه إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة منتصف شهر مارس 2011.

وتستهدف إسرائيل المطارات السورية حيث أخرجت بشكل متكرر مطاري دمشق وحلب عن الخدمة وتحولت جميع الرحلات القادمة والمغادرة إلى مطار اللاذقية الدولي.