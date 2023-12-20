 محمد سعيد يطرح أغنية لو بس على اليوتيوب - بوابة الشروق
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محمد سعيد يطرح أغنية لو بس على اليوتيوب


نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 5:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 5:42 م

طرح المطرب محمد سعيد، على اليوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، ومواقع السوشيال ميديا، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "لو بس".

أغنية "لو بس" من كلمات وألحان وتنفيذ محمد سعيد، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

بدأ محمد سعيد اهتمامه بالموسيقى والغناء فى سن مبكرة، وانطلقت رحلته الموسيقية من بلده طنطا في عام 2018، وانتقل إلى القاهرة لتطوير موهبته والبحث عن فرصة أكبر، وبالفعل حقق انتشارا من خلال أغنيته الشهيرة "قالوا عليكي"، التى طرحها العام الماضي، ووصلت حاليا إلى 153 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

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