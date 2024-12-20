مدرب سيراميكا: التعادل مع الزمالك يعيد التوازن للفريق

يرى أحمد مصطفى بيبو، المدرب المساعد لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفريق كان قريبًا من الفوز على الزمالك، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية نقطة التعادل.

سيراميكا كليوباترا تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد مصطفى بيبو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «تعادل ثمين ونقطة مهمة تعيد التوازن للفريق بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بخماسية في كأس الرابطة».

وأضاف: «أتيحت لنا العديد من الفرص ولم نوفق في استغلالها، وسجلنا هدفًا في مرمانا.. نسعى للتواجد في المربع الذهبي في الموسم الحالي»

وأتم: «حسين السيد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ولكن نمتلك قائمة قوية وكل مركز به أكثر من لاعب».

وبتعادل الأمس رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، كما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.