 مدرب سيراميكا: التعادل مع الزمالك يعيد التوازن للفريق - بوابة الشروق
الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:11 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مدرب سيراميكا: التعادل مع الزمالك يعيد التوازن للفريق

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 11:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 11:03 ص

يرى أحمد مصطفى بيبو، المدرب المساعد لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفريق كان قريبًا من الفوز على الزمالك، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية نقطة التعادل.

سيراميكا كليوباترا تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد مصطفى بيبو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «تعادل ثمين ونقطة مهمة تعيد التوازن للفريق بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بخماسية في كأس الرابطة».

وأضاف: «أتيحت لنا العديد من الفرص ولم نوفق في استغلالها، وسجلنا هدفًا في مرمانا.. نسعى للتواجد في المربع الذهبي في الموسم الحالي»

وأتم: «حسين السيد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ولكن نمتلك قائمة قوية وكل مركز به أكثر من لاعب».

وبتعادل الأمس رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، كما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك