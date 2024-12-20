أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلًا، فيكون الطقس باردًا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك المناطق القريبة من المسطحات المائية. كما أوضحت أن الرياح تنشط على أغلب المناطق على فترات متقطعة، مما قد يزيد من الإحساس بالبرودة.

وأظهرت خرائط الطقس توافر فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تشهد مناطق جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وخليج السويس أمطارًا تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة.

كما قد تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21، الصغرى 11

السواحل الشمالية: العظمى 19، الصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 21، الصغرى 6

جنوب الصعيد: العظمى 26، الصغرى 10

وتدعو الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، والالتزام بإرشادات القيادة خلال الشبورة المائية.