أيام قرطاج السينمائية تعلن جوائز ورشتي شبكة وتكميل بدورتها الـ35

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ35 عن جوائز ورشتي "شبكة" (مرحلة التطوير)، و"تكميل" (مرحلة ما بعد الإنتاج)، ضمن قسم "قرطاج للمحترفين"، المنصة المهنية الداعمة للأصوات السينمائية الواعدة، وصناع الأفلام العرب، والأفارقة.

وانعقدت ورشتي "شبكة" و"تكميل" من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة 11 مشروع سينمائي في "شبكة"، و9 مشاريع سينمائية في "تكميل".

وتتكون لجنة تحكيم ورشتي "شبكة" و"تكميل" من: عفاف بن محمود، وديما عازار، وهبة عثمان، ومادلين روبرت.

جوائز ورشة "شبكة":

جائزة الجزيرة الوثائقية: دعوة لمشاركة في أيام الجزيرة الصناعية 2025: "ملح الجنوب" لرامي الجربوعي (تونس)

جائزة كانال+ جامعة مواهب: "الخنزير" لمامادو سقراط ديوب (السنغال)

جائزة كانال+ اتفاقية التطوير: "البطاقة الزرقاء" لمحمد العمدة (السودان)

جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفونية: "قلب مفتوح" لحمزة بالحاج (تونس)

جائزة المعهد الفرنسي بتونس: "أمنيزيا" لديما حمدان (فلسطين)

جائزة المركز الوطني للسينما والصورة: "ملح الجنوب" لرامي الجربوعي (تونس)

جائزة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام: "سيرتا" لسيف شيدة (تونس)

جائزة روايات: "الأيام السبعة" لإيناس بن عثمان (تونس)

جائزة ورشة موزاييك من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام: "البطاقة الزرقاء" لمحمد العمدة (السودان)

جوائز ورشة "تكميل":

جائزة قناة الجزيرة الوثائقية للإنتاج المشترك: "أنا وأمي" لدلباك مجيد (العراق)

جائزة دي تي س: "غوما طفح الكيل" لإليز سواسوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

جائزة كوينتا: "بقلب مفتوح" لعبد الله يحيى (تونس)

جائزة مركز ينينغا: "كاميرا لا تبكي" للصادق عبد القيوم وأدم أبو زار (السودان)

جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفونية: "غوما طفح الكيل" لإليز سواسوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

جائزة المركز الوطني للسينما والصورة: "اختلافات في موضوع" لجايزن جاكوبس وديفون ديلمار (جنوب إفريقيا)

جائزة المعهد الفرنسي بتونس: "اختلافات في موضوع" لجايزن جاكوبس وديفون ديلمار (جنوب إفريقيا)

جائزة الهيئة الملكية الأردنية: "خمس عيون" لكريم الدباغ (المغرب)

جائزة ليث للإنتاج عن سامي الغربي: "ابنتك" لسارة الشاذلي (مصر)

جائزة الجامعة المركزية: "أزل" لرضا التليلي (تونس)