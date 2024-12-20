نتنياهو: لن نوقف حرب غزة قبل القضاء على حماس وإزالتها من سلطة القطاع

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية إنه لن يوافق "على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس ولن نتركها في السلطة بغزة".

أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أننا “نقف الآن عند مفترق طرق والحملة التي قمنا بشنها غيرت الشرق الأوسط”.

وشدد في حديث لـ”وول ستريت جورنال”، على أنه لن يوافق على إنهاء الحرب قبل “أن نزيل “حماس” ولن نتركها في السلطة في غزة”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن إسرائيل تطلب إبعاد الأسرى الفلسطينيين خارج الضفة الغربية لعدم ظهورهم كمنتصرين، مما قد يسبب ضررًا سياسيًا للحكومة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

إلي ذلك، أشار استطلاع للرأي للقناة الـ13 الإسرائيلية ان نحو 68% من الإسرائيليين يقولون إن النصر في غزة لن يتحقق إلا بعودة جميع الأسرى.

ونحو 12% قالوا إن النصر بالنسبة لهم سيتحقق بضم القطاع وفرض السيادة عليه.

ونحو 4% يرون أن عودة سكان مستوطنات غلاف غزة ستكون علامة على النصر.

ونحو 8% قالوا إن النتيجة الأفضل ستكون سيطرة جهة فلسطينية معتدلة غير حماس في غزة.