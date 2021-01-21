ألكويانو يفجر مفاجأة مدوية ويُقصي ريال مدريد من كأس إسبانيا

فجرت فريق ديبورتيفو ألكويانو الناشط في الدرجة الثانية مفاجأة مدوية بإقصاء ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، بالفوز بنتيجة 2-1 في إطار دور الـ32 من البطولة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الكوياو ".

وشهد اللقاء سيطرة من جانب فريق ريال مدريد الذي خلق العديد من الفرص طوال الأشوط الأصلية والإضافية، ولكنه افتقد للمسة الاخيرة، كما أهدر الفريق العديد من الفرصة السانحة للتسجيل.

وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق مدافعه إيدير ميليتا في الدقيقة "44"، بعد كرة عرضية من مارسيلو حولها ميليتاو برأسية في الشباك، لينتهي الشوط الأول 1-0.

ورغم أفضلية ريال مدريد محاولاته في الفترة الثانية، تمكن ديبورتيفو ألكويانو من تعديل النتيجة في الدقيقة "80" عن طريق خوسيه سولبيس بعد ركنية مرت من الجميع وحولها سولبيس في الشباك.

وفي الدقيقة "115" سجل ألكويانو هدف ثاني عن طريق خوان أنطونيو كازانوفا بعد هجمة سريعة انتهت بكرة عرضية حولها كازانوفا في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز وتأهل ألكويانو.