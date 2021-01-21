بيلوسى: نسعى لتوضيح من مجلس الشيوخ بشأن الاستعداد لمحاكمة ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع النواب الديمقراطيين بشأن مدى استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته لدوره في أعمال الشغب والعنف التي شهدها مبنى الكونجرس في السادس من يناير .



وأضافت بيلوسي للصحفيين "سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعدا للمحاكمة لمن كان رئيسا للولايات المتحدة لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول"، وفقا لوكالة رويترز.



وأفادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأن هناك صدمات نفسية تسبب بها اقتحام الكونجرس في الـ 6 من يناير، متابعة: جاهزون لتحويل إجراءات عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.



ولفتت نانسى بيلوسى، إلى أنه من الواضح أن دونالد ترامب قام بتحريض الغوغاء للهجوم على مبنى الكونجرس، متابعة: ستكون هناك محاكمات للمسؤولين عن اقتحام الكونجرس.