رئيس الأرجنتين يتلقى لقاح سبوتنيك في الروسي

تلقى الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح"سبوتنيك في" الروسي بمستشفى فى العاصمة بوينس إيرس، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.



ووافقت السلطات الصحية على تطعيم من تجاوزوا سن الستين عاما باللقاح، وقال الرئيس البالغ من العمر 61عاما في تغريدة على تويتر:" التطعيم يساعدنا على اكتساب حصانة فى مواجهة كورونا، دعونا نحصل على التطعيم"



ويتم استخدام اللقاح الروسى حاليا على نطاق واسع فى أمريكا اللاتينية. وحصل أكثر من 240 ألف شخص حتى الآن على لقاح سبوتنيك فى.



وتبيع روسيا أيضا لقاحها إلى كل من المجر وكازاخستان وتركمنسان وبوليفيا وصربيا وفنزويلا.