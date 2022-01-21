مصدر لـ«الشروق»: اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن هجمات الحوثيين على أبو ظبي الأحد

علمت "الشروق" من مصدر دبلوماسي عربي بالقاهرة أن دولة الإمارات دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوي المندوبين بشأن هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أبوظبي، الاثنين الماضي، وفق مذكرة أرسلها الامارات إلى الجامعة.



وبحسب المصدر الدبلوماسي العربي، وافق على الاجتماع دولتان وأصبح الاجتماع نافذا يوم الأحد في الحادية عشر صباحا برئاسة دولة الكويت.



ودعت الإمارات، مجلس الأمن الدولي للانعقاد وأدانت في رسالة إلى النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير الجاري استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيةً مجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.