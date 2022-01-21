قالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، إنها من محبي الفنان فضل شاكر، ووصفته صوته بأنه رائع.

وأضافت خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس" قائلة: "بزعل على فضل شاكر لأنه صوت رائع وفظيع وحرام نتحرم من صوته ولكن مليش علاقة بالقضايا ولا أحب التدخل في السياسة اللي هو كان فيها ومحدش عارف شيء وهو صوت مميز".

وتابعت: "النجم فضل شاكر صوت خطير والساحة فى حاجة إلى مثل هذه الأصوات.. أنا بحبه وكنت أتمنى كان يبعد عن الدهاليز اللى دخل نفسه فيها في السياسة".

وعن علاقتها بابنتها، قالت: "بنتى عايشة ما بيني وبين والدها ومعنديش مشكلة تعيش مع بابها وأنا أم حنونة وبهتم بها وبقعد أهتم بيها وأسرتي ونحكي".