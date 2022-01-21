خسائر فادحة في صفوف الحوثي بصعدة والجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة

حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدمات جديدة في الجبهة الغربية لمحافظة صعدة.

وبحسب الفضائية اليمنية، اليوم الجمعة، فقد شنت قوات الجيش هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيا الحوثية في جبهات النقعة، بمديرية الصفراء.

وتمكنت خلال العملية العسكرية التي شنتها عبر محورين من اتجاه منطقتي عار، ومربع الحماد، من تحرير مواقع جديدة في جبهتي عار والنقعة، وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيا؛ إذ أسفرت المعارك المستمرة منذ يوم أمس، وكذلك القصف المركز، عن تكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.