إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بكورونا

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أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الجمعة، بإصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بفيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن جانتس قوله إنه ما زال يشعر أنه بصحة جيدة وسيواصل عمله من المنزل.