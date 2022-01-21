 إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بكورونا - بوابة الشروق
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إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بكورونا

وكالات:
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 11:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 11:00 ص

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الجمعة، بإصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن جانتس قوله إنه ما زال يشعر أنه بصحة جيدة وسيواصل عمله من المنزل.


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