وزير خارجية أنجولا يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات عقب الهجوم الإرهابي الحوثي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت جمهورية أنجولا تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد أنطونيو، خلال الاتصال، تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تقوم بها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

كما أعرب عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا هذه الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.