الفنان نبيل الهواري عن سبب غيابه 18 عامًا: «حصروني في دور البودي جارد»

كشف الفنان نبيل الهواري، عن سبب ابتعاده عن الفن لمدة 18 عامًا، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة بسبب حب الجمهور له.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه تم حصره في دور البودي جارد، أو أعمال العنف، مضيفًا: «عمرى ما كان حلمى التمثيل والغناء حتى شاهدنى الأستاذ وحيد سيف وقال لى أنت هتمثل».

واستكمل، أنه أثر في الجمهور وظهر ذلك بعد عرض فيلم «المرأة الحديدية»، قائلًا: «في ناس سمت نفسها وائل بعد دوري في فيلم المرأة الحديدية مع الأستاذ وحيد حامد تأثرًا بالشخصية».

ووصف نبيل الهواري، بعض الأغاني المنتشرة حاليًا بـ «المسفة»، متابعًا أن الدولة المصرية تعمل على النهضة بالبلاد، وهذه الأغاني تهدم المجتمع المصري وتعتبر كالفيروس الأخطر من الإرهاب.