مصادر يمنية: مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص إثر قصف السجن الاحتياطي في صعدة

أفادت مصادر محلية يمنية مسؤولة، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة أكثر من 200 شخص من المدنيين في حصيلة غير نهائية، لقصف استهدف مقر السجن الاحتياطي في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال دكتور يحيى شايم، المتحدث باسم مكتب الصحة في صعدة، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "القصف أسفر عن استشهاد 60 مدنيا وإصابة أكثر من 140 آخرين، في حصيلة غير نهائية".

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، حتى الآن، إذ "لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين".

وأفاد المسؤول الصحي، أن جميع الضحايا "مدنييون، بينهم مهاجرون أفارقة غير شرعيين".

ووجه شايم، نداء استغاثة إلى جميع المنظمات والكوادر الطبية بالتوجه إلى مستشفيات صعدة والمستشفيات القريبة من المحافظة، "لتقديم الرعاية الصحية للجرحى".

وقال "تواجه المستشفيات شحة المستلزمات الطبية وانعدام المشتقات النفطية التي لها دور كبير في تشغيل سيارات الإسعاف ومولدات الكهرباء".

وأكد أن السجن الذي تم استهدافه"محيد من قبل المنظمات الدولية التي زارته من قبل لتفقد النزلاء واحتياجاتهم".

جدير بالذكر أن محافظة صعدة، منطقة حدودية مع السعودية، يتخذها المهاجرون الأفارقة وسيلة للوصول إلى السعودية.



