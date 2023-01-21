تمثال رمسيس الثاني يشهد حفلا جماهيريا في المتحف المصري الكبير

شهد المتحف المصري الكبير، مساء أمس الجمعة، حفلا جماهيريا، في إطار تنظيم مجموعة من الحفلات والفعاليات الثقافية قبل افتتاحه رسميًا، وأحيت الحفل المغنية المصرية العالمية فاطمة سعيد، ومعها المايسترو نادر عباسي، بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.



وحرص أحد الجمهور على التقاط فيديو قصير قبل انطلاق الحفل، ليظهر الشكل الرائع للمسرح وهو محاط بالتماثيل الفرعونية، ومن بينهما تمثال الملك رمسيس الثاني، متأملا عظمة ودقة وتفاصيل التراث المصري.



وسبق لنادر عباسي، قيادة الأوركسترا فى حفل نقل المومياوات، ثم شارك فى افتتاح طريق الكباش بالأقصر.



وقال المايسترو نادر عباسي، في تصريحات لـ"الشروق" بوقت سابق: كنت حريصا بما أن المتحف هدية من مصر للعالم أجمع أن يكون اختيار البرنامج متنوعا من أعمال عالمية كلاسيكية وأعمال شرقية ومصرية تتميز بأسلوب أوركسترالى أكاديمي يليق بالحدث واختيار مؤلفين من أجيال مختلفة، وكذلك أعمال عالمية، في الأعمال المصرية سوف أقوم بتقديم مؤلفات لمحمد عبدالوهاب وكمال الطويل وهانى شنودة وفريد الأطرش وفؤاد الظاهري ونجيب حنكش، ومحمد سعد باشا من الجيل الأكاديمي المعاصر.



وأضاف عباسي في تصريحاته لـ"الشروق"، أن البرنامج يتضمن بجانب الأعمال الشرقية والمصرية الموزعة خصيصا لأوركسترا كبير مثل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وهو الأوركسترا الذى قام بالعزف في الحدث التاريخى لنقل المومياوات الملكية، أعمال لمؤلفين آخرين من إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، أمريكا، روسيا، الدنمارك، حتى يكون الحفل بمثابة بانورما عالمية تضم كل الألوان الموسيقية والغنائية، الحفل بمصاحبة أوركسترا الاتحاد.





