استغل مزارعون من أنحاء ألمانيا مجددا فعاليات معرض "الأسبوع الأخضر" للزراعة والغذاء لتنظيم احتجاج والمطالبة بزراعة أكثر صداقة للبيئة.

وذكر متحدث باسم مبادرة "سئمنا" أن المزارعين المحتجين وصلوا على متن 55 جرارا إلى بوابة براندنبورج في برلين، قادمين من مختلف مناطق البلاد.

وكان مئات الأشخاص احتشدوا عند البوابة، التي تمثل شعار العاصمة الألمانية، للتظاهر من أجل تحول سريع في مجال الزراعة.

وحمل العديد من المتظاهرين لافتات، كما جرى إطلاق بالونات كبيرة في الهواء، بالإضافة إلى بالون على شكل حشرة كتب عليها عبارات مثل "صناعة الزراعة تقتل" أو "احموا الحشرات"، كما كتب متظاهرون على دمية على شكل خنزير عبارة "ليس هناك خنزير في حاجة إلى التربية التجارية للحيوانات".

وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 10000 شخص فيما قدرت الشرطة أعدادهم بما يزيد عن 7000 شخص، وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة سارت بشكل سلمي.

وسلم المزارعون مذكرة احتجاج لوزير الزراعة جيم أوزديمير.

وفي إشارة لمرور عام على سياسة الزراعة والغذاء التي يتبعها الائتلاف الحاكم، قالت المتحدثة باسم المبادرة :" ننتظر المزيد بشكل واضح من وزير الزراعة والحكومة الألمانية"، وأردفت أن هذه السياسة كانت " قليلة الطموح للغاية وعديمة الشجاعة وبطيئة بشكل أكثر من اللازم".

يذكر أن تحالف "سئمنا" يطالب بأسعار منتجين عادلة وإعانات اجتماعية تجعل الاستهلاك البيئي ممكنا وزيادة الأراضي الصالحة لزراعة أغذية للإنسان بدلا من العلف.

يشارك في المبادرة ممثلون عن مزارعين تقليديين وعضويين، وعن روابط معنية بحماية الحيوانات والبيئة والطبيعة بالإضافة ومنظمات إغاثة كنسية.

وتقوم المبادرة منذ سنوات عديدة بتنظيم هذه المظاهرة بمناسبة معرض "الأسبوع الأخضر" الذي فتح أبوابه للجمهور أمس الجمعة.

وغنى المتظاهرون أغنية مايكل جاكسون "هيل ذا وورلد" /اشف العالم/ وتحركوا من بوابة براندنبورج إلى الحي الحكومي في برلين ثم عادوا مرة أخرى عبر شارع 17 يونيو إلى البوابة.

ويستمر المعرض حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري ويقدم فيه نحو 1400 عارض من قطاع الزراعة وصناعة المواد الغذائية منتجاتهم في قاعات المعرض الذي يعد أيضا ملتقى مهما لتبادل الرأي بين الساسة حول مستقبل الزراعة في العالم.