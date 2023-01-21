الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مناطق استراتيجية في زابوروجيا ودونيتسك

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات سيطرت على خطوط ومواقع مهمة على محور زابوروجيا، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد.

وأضاف الوزارة في بيان: "في اتجاه زابوروجيا، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكشف البيان عن مقتل أكثر من 30 مسلحًا وتدمير مدرعتين وشاحنتي بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20".

وعلى محور كوبيانسك، ألحق الطيران والمدفعية في المنطقة العسكرية الغربية أضرارا بوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة بيريستوفوي التابعة لمقاطعة خاركوف.

وتم القضاء على أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مصفحة وسيارتين عسكريتين، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع قذائف مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أولشانا، في مقاطعة خاركوف.

وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت نيران المدفعية من المنطقة العسكرية المركزية هزيمة بوحدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 111 في بلدتي تورسكوي وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ومقتل أكثر من 20 جنديًا أوكرانيا، وتدمير مدرعة، ومدفع هاوتزر"دي 20"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 37" أمريكي الصنع.