حى الوايلي رفع عربة مأكولات ومشروبات ساخنة من أمام سفارة ماليزيا غرب القاهرة

أعلن اللواء أحمد محمد جمال الدين رئيس حى الوايلى، غرب محافظة القاهرة، إزالة أعمال مخالفة فى المهد بالعقار رقم 4 بشارع موسى قطاوى من شارع 10 عبده باشا العباسية، مؤكدًا مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

• إزالة فاترينة شاى أمام سفارة ماليزيا

وأشار جمال، إلى إزالة "فاترين" شاى وعربة مأكولات أمام سفارة ماليزيا، بنطاق حى الوايلي، موجهًا إدارات الإشغالات والإسكان والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي، بالمرور يوميًا على الشوارع والميادين، لرفع كل التعديات والإشغالات وفتح الطرق أمام المارة والسيارات.

• إزالة الإعلانات المخالفة

وأكد جمال، إزالة الإعلانات المخالفة من شارع رمسيس بواسطة إدارة الإعلانات والإشغالات بالحى، موجها رجال المتابعة الميدانية برصد كل ما يستجد من تعديات أو إشغالات بشوارع وميادين الحى لسرعة التصدى لها على الفور.

• رفع إشغالات المقاهى بشارع الخربوطلى الظاهر

وأضاف رئيس حى الوايلي، أن إدارة الإشغالات بالحى رفعت تعديات المقاهى من شارع الخربوطلى الظاهر، مشددًا على أصحاب المقاهى والكافيهات بعدم وضع الكراسي والطرابيزات فى حرم الطريق، لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

• الارتقاء بمستوى النظافة أمام مسجد أبو المكارم

ووجه جمال، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط دور العبادة كالمساجد والكنائس، بمتابعة من وحدة الرصد البيئي وفرق المتابعة الميدانية، للارتقاء بمستوى النظافة أمام المواطنيين، لافتا إلى غسيل الأرصفة والأسوار باستخدام تانك مياه لكبارى العروبة والفردوس، إضافة إلى نظافة اللوحات الإرشادية والارتقاء بمستوى نظافة كوبرى الفردوس أمام مسجد أبو المكارم.