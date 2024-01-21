بدأت منذ قليل امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس محافظة المنوفية، حيث يؤدي الطلاب اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء، والتربية الرياضية بمدارس التربية الرياضية فقط.



وحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم؛ تم عقد اللجان في مواعيدها المقررة بإجمالى 401 لجنة، استقبلت 82 ألفا و477 طالبا وطالبة بنطاق المحافظة.



وأشارت المديرية إلى المتابعة الدقيقة لتأمين وتسليم أوراق الأسئلة منذ فجر اليوم، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان، لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.



من جهته، شدد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، على توفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة انعقاد الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكل التوجيهات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة الحالة العامة لانتظام الامتحانات وتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس، بما لا يعكر صفو الامتحانات وبهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.