صحة قنا: عقد 30 ألف ندوة تثقيف صحي خلال عام 2023

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم، عن نجاح إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة في عقد ما يزيد عن 30 ألف ندوة تثقيف صحي خلال عام 2023، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، على نشر الوعي الصحي السليم والمعرفة الطبية الصحية المبنية على أسس علمية لدعم الفكر الصحي لدى مواطني المحافظة.

وأكد بدران، أن ندوات التثقيف قد استفاد منها أكثر منه 824 ألف مواطن خلال العام في العديد من القرى والنجوع ومدن المحافظة.

فيما أشارت الدكتورة ريم برغوت مديرة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقنا، إلى أن ندوات التثقيف الصحي تنوعت في محتواها الطبي، حيث شملت 22 ألف ندوة في جميع الوحدات الصحية بقرى المحافظة والعديد من المصالح الحكومية، شملت التوعية الصحية نحو أهمية النظافة الشخصية والبيئية، تنظيم الأسرة، الصحة العامة، الرعاية الأسرية ورعاية كبار السن، وصور انتشار الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.

ولفتت إلى استمرار جهود التثقيف والتوعية في عقد 73 ندوة خلال القوافل الطبية المختلفة، والتي جابت العديد من قرى ونجوع المحافظة، بالإضافة إلى 6320 ندوة ومشورة عامة لتوعية المواطنين عن المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان مثل مبادرة الأمراض المزمنة، ومبادرة الكشف عن سرطان الثدي ومبادرة الأم والجنين.

وأضافت أنه تم التوسع في عقد الندوات التثقيفية في مدارس المحافظة خلال العام الدراسي من خلال تقديم 175 ندوة حول التغذية السليمة لأطفال المدارس، والتوعية بأهمية الكشف عن الأنيميا والتقزم لدى أطفال المدارس، وضرورة الاهتمام بالأكل الصحي، والذي ينمي الطفل ويقوي قدراته الفكرية والبدنية، ويساهم في خلق جيل يحظى بالصحة والنمو الجسدي الصحيح.