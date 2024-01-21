مستشار لـ بايدن: وقف هجمات الحوثيين على السفن سيستغرق وقتا

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكى، جون فاينر، إن العمل العسكري الأمريكي لردع جماعات مدعومة من إيران مثل المتمردين الحوثيين في اليمن سيستغرق وقتا وسيكون لدى إدارة بايدن "المزيد مما يمكن أن تقوم به في هذا الشأن قريبا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه فى الوقت الذى ألمح فيه فاينر، في تعليقاته في برنامج هذا الأسبوع الذي تذيعه قناة أيه بي سي، إلى إجراءات إضافية غير محددة، فإن تعليقاته اتفقت على نطاق واسع مع اعتراف الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي بأن هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر من غير المرجح أن تتوقف على الفور.

ونقلت وكالة بلومبرج عن فاينر اليوم الأحد قوله إن "الردع ليس أمرا بسيطا، فنحن نقوم بتفكيك وتدمير هذه المخزونات حتى لا يتمكنوا من شن عدد كبير للغاية من الهجمات بمرور الوقت، وهذا سوف يستغرق وقتا حتى يتم تنفيذه".

وتنفذ ميليشيات مدعومة من إيران هجمات أخرى في المنطقة، منها هجوم وقع غرب العراق، أمس السبت، أصيب خلاله اثنان على الأقل من الجنود الأمريكيين. وقال فاينر "يمكنكم أن تكونوا متأكدين من أننا نأخذ هذا الأمر بجدية بالغة وسيكون لدينا المزيد مما يمكن فعله حيال ذلك قريبا."