إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بطريق طنطا ـ قطور

شهد الطريق الزراعي الدولي "طنطا - قطور" بمحافظة الغربية حادث تصادم مروعًا أسفر عن إصابة 9 أشخاص. وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة لسيارة ميكروباص اصطدمت بسيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام مول طنطا الجديد.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث وتم الدفع بأكثر من 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

باشرت إدارة البحث الجنائي بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.