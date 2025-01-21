تموين قنا تضبط مئات المخالفات في حملات مكثفة على الأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، عددا من الحملات المكثفة على الأسواق والمخابز خلال الأيام الماضية، لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع الأساسية، وذلك عن طريق الرقابة التموينية ومباحث التموين.

ونجحت الحملات، بحسب بيان لتموين قنا، في ضبط كميات كبيرة من المخالفات التي شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

كما تمكنت من ضبط كميات من السكر بلغت حوالى 3 أطنان، بالإضافة إلى 60 شيكارة سكر، إلى جانب 2 طن من الجبس وكميات متنوعة من الأدوات الصحية والمنزلية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وفي قطاع المخابز، رصدت الحملات مخالفات أبرزها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن الأرغفة، وإدارة مخابز دون ترخيص، فضلًا عن ضبط مخالفات تتعلق بتجميع دقيق بلدي مدعوم.

وأكد حسن القط، مدير مديرية التموين بقنا، أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الأسبوع لضبط الأسواق والقضاء على كافة أشكال المخالفات، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين من استغلال التجار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وشدد القط على أن المديرية تعمل بتوجيهات مباشرة لتطبيق القانون بحزم، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات استغلال في الأسواق.