قال منصور السعدي نائب محافظ جنين، إن قوات الاحتلال بدأت بشكل مفاجئ بعملية وحشية وهمجية بينما كان الأهالي يملأون الشوارع والأسواق.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه تم اقتحام مدينة جنين من ثلاثة محاور وأغلقت قوات الاحتلال أغلب الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، وفرضت حظرًا للتجوال هناك.

وأشار إلى أن الفوضى دبّت في الشوارع، وسقط تسعة شهداء وأكثر من 40 إصابة في غضون أقل من ساعة، لافتًا إلى أن من بين الشهداء موظفًا بشركة الكهرباء أثناء عمله رفقة زملائه على إيصال الكهرباء للمخيم.

ولفت إلى أن من بين الضحايا أيضا أطباء وطلبة مدارس، مؤكدا أن كل الشهداء من المدنيين.

وأكد أن هناك عمليات إطلاق نار بشكل همجي ووحشي من أجل بث الذعر والترهيب بين المواطنين في جنين، مؤكدا أن جيش الاحتلال دفع بطائرات أباتشي للمشاركة في العملية.

ونوه بأن جيش الاحتلال يمارس القتل لمجرد القتل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويطلق النار على كل المارة وعلى الطواقم الطبية لمنعها من الوصول لأي نداء استغاثة.