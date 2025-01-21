مقتل فرد من دوريات الحدود الأمريكية في إطلاق نار قرب كندا

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق في إطلاق نار مميت على أحد أفراد دوريات الحدود الأمريكية والذي أسفر أيضًا عن مقتل مشتبه به وإصابة آخر على طريق سريع في ولاية فيرمونت بالقرب من كندا.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في واشنطن بنيامين هوفمان وفاة الفرد التابع لدوريات الحدود ظهر أمس الاثنين.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان إنه تم احتجاز المشتبه به المصاب بعد أعمال العنف على الطريق السريع 91 في كوفنتري على بعد حوالي 20 ميلا (32 كيلومترا) من الحدود الكندية.

وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بين الولايات في كلا الاتجاهين بعد إطلاق النار. وتم إعادة فتح المسار المتجه شمالا بعد الساعة 5 مساءً بقليل أمس الاثنين.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لم يكن هناك تهديد مستمر للعامة .

وذكر هوفمان أن الفرد التابع لدوريات الحدود توفي "أثناء أداء واجبه". ولم يتم الكشف على الفور عن هوية هذا الفرد الذي تم تعيينه في قطاع سوانتون التابع لدوريات الحدود الأمريكية.